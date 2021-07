Affaire Pegasus: le Sénateur Christian Cambon dénonce une campagne médiatique pour déstabiliser le Maroc

Le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat français. Christian Cambon a réagi aux allégations accusant le Maroc d’avoir infiltré les téléphones de personnalités publiques marocaines et étrangères, via le logiciel espion Pegasus, dénonçant une campagne médiatique hostile au Maroc pour ternir son image.

Pour le sénateur Christian Cambon, le Maroc fait l’objet de “campagnes de presse de dénigrement” avec pour objectif de le “déstabiliser”.

“Quant on porte des accusations, il faut en assumer les preuves”, a-t-il lancé dans une déclaration à des médias, soulignant que “les instigateurs de ces campagnes médiatiques de dénigrement cherchent avant tout à ternir l’image du Maroc”, car “la réussite du Royaume par rapport à d’autres voisins fait tâche, crée des jalousies”.

“On est dans l’absurde. On voit bien que ces accusations sont des montages, et donc nous n’avons aucune preuve, et jusqu’à présent nous n’en avions jamais eu aucune”, s’est-il écrié.

Christian Cambon, à la tête de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées du Sénat, a réaffirmé la “solidarité” du groupe d’amitié France-Maroc, qu’il préside, alors que le Royaume fait en ce moment “l’objet manifestement d’attentions particulières, de campagnes de presse et de dénigrement avec des accusations très graves”.