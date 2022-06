Abuja: Sommet Nigeria-Afrique sur l’investissement dans les ressources naturelles et l’énergie avec la participation du Maroc

Le Maroc est présent à cet évènement, qui se tient du 1er au 3 juin, avec une délégation composée de Mohamed Zine, directeur de la promotion et de la gestion des actifs hydrocarbures à l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Mustapha Chaib, directeur de l’exploration minière (ONHYM) et de Mohamed El Haouari, directeur du pôle des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

Le NAFNIS-2022 réunit, trois jours durant, les acteurs africains des secteurs de l’exploitation minière, de la finance, de l’électricité, de l’énergie, du pétrole et du gaz afin de tracer une voie à suivre pour le développement de projets relatifs aux ressources naturelles et à l’énergie d’une manière durable et respectueuse du climat.

Le Sommet a été initié pour découvrir des solutions, exposer des technologies et des produits qui permettront la croissance et l’industrialisation de l’Afrique d’une manière plus respectueuse du climat, tout en encourageant le développement et le financement de projets d’énergie verte.

Le Sommet est marqué par un programme riche en présentations de haut niveau par des ministres, des responsables de multinationales de premier plan, des experts de l’industrie et des spécialistes dans leurs secteurs respectifs.

L’évènement s’assigne comme objectifs le financement de projets africains durables dans le domaine des ressources naturelles et de l’énergie, clés de la transition, la promotion du commerce et du partage des connaissances entre les pays africains, le développement de politiques et de stratégies pour le secteur des ressources naturelles alors que le monde se tourne vers un avenir plus vert.

Les intervenants lors de la première journée de cet évènement ont débattu des moyens de maximiser le potentiel minéral et d’attirer les investissements privés.

Ils ont également discuté de la commercialisation du gaz naturel et ses effets sur la production d’énergie propre, ainsi que des projets d’expédition, de stockage et de terminaux qui favorisent l’investissement dans le gaz naturel en Afrique.

Ils se sont attardés sur la voie propre du développement économique notamment les moyens de passer d’une économie fondée sur les combustibles fossiles à une économie minière circulaire, comment utiliser les réserves actuelles de gaz pour l’énergie et les carburants à faible teneur en carbone, et comment tirer profit des opportunités offertes par les énergies renouvelables et relever les défis qui y sont liés.

Les interventions des participants ont concerné aussi l’exploitation minière responsable, particulièrement la création d’une main-d’œuvre diversifiée dans le secteur minier, l’exploration minière non invasive et les solutions pour les résidus miniers et les nouvelles technologies pour réduire le gaspillage d’eau dans les mines.

Les débats s’articuleront également autour des moyens de réduire les émissions de carbone tout en favorisant la croissance économique en Afrique en mettant l’accent sur les perspectives et les défis.

Le Sommet verra des débats sur les carburants neutres en carbone, les alternatives aux combustibles fossiles à forte teneur en carbone, et les moyens de débloquer l’énergie renouvelable inexploitée en Afrique.

Le financement des projets de ressources naturelles en Afrique, l’impact disproportionné du changement climatique sur l’Afrique, les opportunités de la nouvelle économie climatique en Afrique, la transition vers des technologies et des infrastructures à faible émission de carbone, et l’importance du Fonds vert pour le climat et des fonds similaires pour le changement climatique, seront, entre autres sujets, au menu des débats programmés lors du Sommet Nigeria-Afrique sur l’investissement dans les ressources naturelles et l’énergie.