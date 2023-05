8ème session de la commission mixte permanente entre le Maroc et le gouvernement de la région wallonne et de la Communauté française Wallonie-Bruxelles

Cette session s’articule autour de cinq axes principaux de partenariats pour la période 2023-2027, à savoir l’éducation, le sport, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la culture, la jeunesse et la communication, l’énergie et le nexus eau-énergie; la régionalisation et l’évaluation des politiques publiques, outre l’entrepreneuriat, la formation professionnelle et la cohésion sociale.

Les deux parties, qui se sont réjouies de l’excellence de leurs relations fondées sur le respect mutuel et le partage des valeurs communes de paix, de dialogue et de solidarité, ont souligné leur volonté de renforcer leur coopération.

Dans une allocution à l’ouverture des travaux de la CMP, la directrice de la Coopération et de l’Action culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia El Hnot a souligné le rôle important que joue la CMP en tant qu’instrument de coopération dans le renforcement des relations entre le Maroc et la région wallonne, ajoutant que la CMP « s’est imposée au fil des années comme un espace incontournable de dialogue et d’échange» entre les partenaires marocains et belges.

La CMP vise également à privilégier une “approche gagnant-gagnant qui prend en considération les opportunités de développement des collaborations entre opérateurs publics et privés”, a-t-elle noté.

Et d’ajouter qu’elle projette également à accompagner les réformes et stratégies de développement des services publics marocains avec les départements ministériels comme principaux acteurs du changement tout en soutenant les acteurs de la société civile, culturels, académiques et économiques.

En marge des travaux de la CMP, deux projets ont été signés, à savoir le renouvellement de la charte de partenariat relative au programme d’ouverture aux langues et aux cultures, ainsi que l’entente entre les deux agences chargées de l’export l’AWEX (Agence wallonne d’export) et l’AMDIE (Agence marocaine de développement des investissements et des exportations) pour renforcer les échanges et le partage de bonnes pratiques en matière d’exportations et de promotion des investissements.

Co-présidée par la directrice de la coopération et de l’action culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia El Hnot, et par l’administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Pascale Delcomminette, la CMP avait tenu sa 7ème édition à Bruxelles en 2017.