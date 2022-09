11 septembre : Biden appelle à une unité “renouvelée” en faveur de la démocratie

Dans un discours depuis le Pentagone à l’occasion du 21e anniversaire de ces attentats, le locataire de la Maison Blanche a indiqué que ces attaques meurtrières ont certes changé le cours de l’histoire des États Unis, mais elles ont aussi révélé la résolution et force intrinsèques du pays.

Il a également salué la persistance et la patience qui ont permis de tenir responsables ceux qui ont perpétré ces attaques. Il a cité dans ce cadre l’élimination de Oussama Ben Ladin et Ayman Al Zawahiri.

Les Etats-Unis ont honoré dimanche la mémoire des près de 3.000 personnes tuées lors des pires attentats jamais connus.

A New York, la foule réunie près de l’impressionnant musée-mémorial de Manhattan s’est tue à plusieurs reprises pour des minutes de silence, marquant les moments exacts où les quatre avions piratés par des commandos extrémistes s’étaient écrasés, et où les deux tours du World Trade Center s’était effondrées dans un déluge d’acier et de poussière.

Dans le public à New York, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes.

Le 11 septembre 2001, 2.977 personnes avaient péri dans les attentats les plus meurtriers de l’Histoire, commis par l’organisation extrémiste Al-Qaïda.

Deux avions avaient percuté les deux tours du World Trade Center, à New York, un troisième avait éventré le Pentagone et un quatrième, qui semblait viser le Capitole ou la Maison Blanche, s’était écrasé dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après une contre-attaque des passagers. Aucune personne à bord des quatre avions ne survécut.