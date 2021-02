Vague de froid aux Etats-Unis : au moins 14 morts

Au moins 14 personnes sont mortes suite à la vague de froid exceptionnelle qui s’abat depuis dimanche sur plusieurs régions des Etats-Unis.

Au Texas, la chute de neige historique a entraîné une pression sur le réseau d’électricité et un recours à des moyens dangereux pour se chauffer, rapporte le Washington Post qui fait état de la mort d’au moins deux personnes d’une intoxication au monoxyde de carbone ainsi que d’un sans-abri.

Près de 5 millions d’habitants dans cet Etat du sud sont privés d’électricité tout comme d’autres parties des Etats-Unis. Dans la Caroline du Nord (sud-est), une tornade associée à la tempête hivernale a fait lundi au moins trois morts et dix blessés. L’énorme tempête qui balaie le pays depuis plusieurs jours a en outre affecté la distribution du vaccin COVID-19 dans plusieurs États et villes. Les services météorologiques prévoient une autre tempête hivernale mercredi avec des chutes de neige et des pluies verglaçantes.