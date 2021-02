Vaccin anti-Covid: Washington s’engage à allouer 4 milliards de dollars à l’initiative COVAX

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), COVAX est une initiative mondiale visant à “assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu”. Dans des déclarations à la presse, des responsables de l’administration Biden ont déclaré jeudi soir que ces engagements allaient servir pour “appeler les partenaires du G7 vendredi à la fois à tenir les promesses qui existent déjà” et à investir davantage dans la fabrication et la distribution mondiales de vaccins. Des appels pressants ont été lancés par les Nations Unies et l’OMS pour généraliser l’accès aux vaccins notamment pour les pays pauvres dans le cadre d’une réponse globale et solidaire à la pandémie.

Les dirigeants du G7 entendent ainsi apporter leur appui à l’Act-A, mécanisme lancé par l’ONU avec le soutien de plusieurs pays, en vue de faciliter l’accès de tous aux traitements. Via son dispositif Covax, il se fixe pour objectif de distribuer au moins deux milliards de doses de vaccins dans près de 100 pays émergents.

Selon le site Axios, les États-Unis ont acheté 1,2 milliard de doses – suffisamment pour vacciner complètement chaque adulte américain 2,5 fois, en supposant que des vaccins supplémentaires comme celui de Johnson & Johnson soient approuvés.

La situation est similaire dans d’autres pays riches où les doses restent encore rares pour le moment, mais l’offre devrait finir par dépasser de loin la demande. Selon le président français Emmanuel Macron, les États-Unis et l’Union Européenne devraient envoyer 3 à 5% de toutes les doses disponibles aux pays pauvres. Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a plaidé, pour sa part, devant le Conseil de sécurité, pour un “plan mondial de vaccination” afin de vaincre la pandémie du Covid-19, estimant que l’équité en matière d’accès aux vaccins constitue aujourd’hui “le plus grand test moral” devant la communauté internationale.