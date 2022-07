USA: l’inflation se maintient à des niveaux élevés en mai

Les prix de base des dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 4,7 % par rapport à l’année précédente, soit 0,2 point de pourcentage de moins que le mois précédent, mais toujours autour des niveaux observés pour la dernière fois dans les années 1980. Wall Street s’attendait à une lecture autour de 4,8 %.

Sur une base mensuelle, la mesure, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a augmenté de 0,3 %, soit un peu moins que l’estimation de 0,4 % du Dow Jones.

L’inflation globale a toutefois augmenté de 0,6 % au cours du mois, soit une hausse beaucoup plus rapide que celle de 0,2 % enregistrée en avril. Cela a maintenu l’inflation d’une année sur l’autre à 6,3 %, comme en avril et légèrement en baisse par rapport aux 6,6 % de mars, qui était la lecture la plus élevée depuis janvier 1982.

“L’augmentation du coût de la vie a absorbé tout le pouvoir d’achat résultant de la création d’emplois et de la hausse des salaires en mai”, a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

L’inflation des biens a augmenté de 9,6% tandis que les prix des services ont augmenté de 4,7%, tous deux en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à avril.

En outre, le rapport reflète les pressions exercées sur les dépenses de consommation, qui représentent près de 70 % de toute l’activité économique aux États-Unis.

Alors que le revenu personnel a augmenté de 0,5 % en mai, le revenu après impôts et autres charges, ou revenu personnel disponible, a diminué de 0,1 % au cours du mois et de 3,3 % par rapport à l’année précédente.