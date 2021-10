USA : la consommation a bondi malgré la hausse des prix

Malgré un contexte marqué par la hausse des prix et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, la consommation a bondi aux Etats-Unis en septembre dernier.

Citant les dernières statistiques du Département du Commerce, la chaîne d’information en continu CNN indique que les consommateurs continuent de se procurer des articles de sport, des vêtements, des meubles et des produits d’alimentation tout en dépensant dans les restaurants et les lieux de loisir.

Dans ce sens, le Département US du commerce fait état d’une hausse de 0,7% des ventes au détail en septembre dernier par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions des économistes qui s’attendaient à une baisse de 0,2%.

D’après CNN, ces données sont des signes “prometteurs” alors que les Etats Unis font face à une recrudescence des cas d’infection au nouveau coronavirus et à une hausse des prix aggravée par l’inflation.

“Les dépenses de consommation ont été remarquablement résilientes tout au long de la pandémie, en particulier sur les biens”, a indiqué Ted Rossman, un analyste cité par la même source, ajoutant que beaucoup d’Américains ont déjà commencé leurs achats pour les fêtes de fin d’année.

En septembre dernier, les ventes des magasins d’articles de sport et d’instruments de musique ont bondi de 3,7 % par rapport au mois précédent alors que les ventes de vêtements et de meubles ont augmenté de 1,1 % et 0,2 % respectivement. Les ventes en ligne, quant à elles, ont grimpé de 0,6 %, selon le département américain du Commerce.