UE : La fragmentation de l’économie responsable de la « médiocre » croissance de la productivité (FMI)

L’UE a « un problème de productivité », note le FMI dans un blog publié sur son site web. « Sa population produit environ 30% de moins par heure travaillée que ce qu’elle aurait produit si la production réelle par heure travaillée augmentait au même rythme qu’aux États-Unis depuis l’an 2000 », a noté l’institution financière internationale.

En raison des frictions du marché unique des produits, des services, de la main-d’œuvre et du capital, il est plus coûteux et plus difficile pour les start-ups qui réussissent de s’agrandir, relève le FMI.

De surcroît, le système financier européen, qui repose sur les banques, se prête peu au financement des start-ups à risque, affirme l’institution financière basée à Washington, ajoutant que les start-ups de haute technologie mettent souvent au point des technologies et des modèles économiques nouveaux, qui présentent des risques et peuvent être difficiles à évaluer pour les banques.

La fragmentation des marchés découle en partie des lois, des réglementations et de la fiscalité nationales, qui entravent la consolidation, la levée de capitaux et le partage des risques au-delà des frontières des pays, selon la même source.

Une augmentation des investissements dans le capital-risque pourrait stimuler la productivité et renforcer l’écosystème de l’innovation dans l’UE, estime le FMI.

« L’UE a perdu Londres, son plus grand centre de capital-risque, après le vote de retrait du Royaume-Uni de l’Union en 2016, et ses centres restants n’ont pas la taille de ceux des États-Unis », rappelle l’analyse.

Au cours des dix dernières années, les investissements de l’UE dans le capital-risque ne représentaient en moyenne que 0,3% de son produit intérieur brut, moins d’un tiers de la moyenne des États-Unis.

Pendant cette période, les fonds américains de capital-risque ont levé 800 milliards de dollars de plus que leurs homologues européens.

La mesure la plus importante que l’UE pourrait prendre serait d’achever la mise en place du marché unique des biens, des services, de la main-d’œuvre et du capital, selon le FMI.