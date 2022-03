Tunisie : un plan terroriste avorté (autorités)

Dans un communiqué, le ministère tunisien de l’Intérieur a précisé que deux individus ont été arrêtés alors qu’ils projetaient le cambriolage d’un véhicule de transport de fonds appartenant à un établissement commercial.

Lancée par les services de la Brigade nationale des enquête dans les infractions terroristes, cette opération “proactive” a permis en premier temps de démasquer ces deux éléments avant de procéder à leur arrestation.

Il a fait savoir que les forces de sécurité sont également parvenues, à la lumière des informations de renseignement recueillies, à démanteler une cellule terroriste de soutien dans la région de Kasserine.

La cellule fournit un appui logistique aux éléments terroristes retranchés sur les hauteurs de Kasserine, a relevé le communiqué, faisant état de la saisie d’équipements électroniques lors de cette opération et l’arrestation de quatre autres éléments terroristes.

Dernièrement, les autorités tunisiennes avaient souligné que malgré la stabilité sécuritaire dans le pays, il est nécessaire de continuer à faire preuve de la plus grande prudence.

Dans ce sens, elles ont fait état de “menaces terroristes sérieuses” malgré l’arrestation depuis 2011 de dizaines d’éléments terroristes liés au réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et à l’organisation terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech/EI) dans les montagnes des provinces de Kasserine, Jendouba et Kef et Gafsa.