Tests à l’aéroport : Adel El Fakir interpellé à Paris par les professionnels du tourisme français (vidéo)

Lors de l’assemblée générale des entreprises du voyage (EDV), à laquelle a assisté le DG de l’ONMT, René-Marc Chikli, président du SETO a estimé que la “brèche” qui a été ouverte en autorisant l’entrée au Maroc de citoyens étrangers non soumis aux formalités de visa et disposant d’une réservation confirmée dans un établissement hôtelier n’est pas suffisante pour faire revenir les voyageurs au Maroc.

Selon les professionnels du tourisme français, entre la difficulté d’obtenir un rendez-vous pour effecteur les tests du Covid-19(PCR et sérologique) et la livraison des résultats, le délai peut prendre plus d’une dizaine de jours.

“Il faut que vous adoptiez les mêmes mesures que vos concurrents” a-t-il vivement lancé à Adel El Fakir.

“La République Dominicaine effectue des tests à l’arrivée. Nous allons mettre en place un travail lobbying avec les EDV pour obtenir des tests à l’aéroport sinon nous n’aurons pas le Maroc pour la Toussaint, et si nous n’avons pas le Maroc à la Toussaint nous pourrons difficilement l’ savoir pour l’hiver”, a-t-il ajouté.

“J’ai eu l’occasion de rencontrer aussi quelques partenaires à Paris. J’ai bien compris la situation et je pense que j’ai en main les arguments pour influencer les décisions. Derrière pour le Maroc ce sont 500 000 emplois directs qui sont concernés. C’est important de reprendre, le Maroc à besoin de vous, je repars tout à l’heure et mon seul objectif est de travailler ce point là.”, a répondu le patron de l’ONMT.

Les TO ne représentent au départ de la France que 6% des ventes de la destination Maroc.