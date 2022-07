Tanger: ouverture de la 13è édition de l’Université d’été en faveur des jeunes MRE

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger- Département des MRE, cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 27 juillet, connaît la participation d’environ 60 étudiantes et étudiants MRE, âgés entre 18 et 25 ans, représentant 25 pays d’accueil.

Cette Université d’été constitue une occasion pour les jeunes MRE de découvrir les atouts, dont regorge la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), en termes de richesses naturelles, économiques et de patrimoine culturel matériel et immatériel. Elle leur permettra également de se constituer une idée plus claire sur le système de valeurs marocain, qui valorise la connaissance mutuelle entre les cultures et les religions et consolide les fondements d’une citoyenneté responsable et l’adhésion aux nobles principes humanitaires. De plus, les participants assisteront à divers ateliers visant à développer leurs compétences communicatives, et ce dans le but de contribuer à la promotion de la culture de leur pays d’origine, assurer son rayonnement dans les pays de résidence et défendre ses enjeux.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’action sociale, culturelle, éducative et des affaires juridiques au Département des MRE, Moulay Ismail Lamghari, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’attention particulière accordée par le Roi Mohammed VI à tous les Marocains, en particulier les MRE, et de la mise en œuvre des dispositions de la constitution de 2011 marocaine et du programme gouvernemental, qui comprend des projets visant à améliorer les conditions des Marocains du monde.

M. Lamghari a fait savoir que l’Université d’été, organisée cette année en présentiel après avoir adopté au cours des années 2020 et 2021 le mode virtuel, en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale en faveur des MRE, qui ambitionne de renforcer leurs liens avec leur pays d’origine, le Maroc, de contribuer à la préservation de leur identité nationale et de faciliter leur intégration dans les pays d’accueil.

Il a appelé les jeunes MRE à représenter comme il se doit leur pays, le Maroc, et à faire valoir son riche patrimoine culturel et les avancées réalisées par le Royaume dans différents domaines.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a mis en exergue la stratégie du Maroc en matière de lutte contre les discours de haine et l’extrémisme, inspirée des Hautes directives royales, notant que cette stratégie vise à immuniser les Marocains, notamment les enfants et les jeunes, contre le “virus” d’extrémisme, qui risque de plonger les nations dans le labyrinthe de la violence.

M. Abbadi a affirmé cette rencontre constitue l’occasion de communiquer avec les jeunes MRE et de leur présenter les fondements du Royaume chérifien, ainsi que les mutations et les progrès que connait le Maroc, appelant ces jeunes à véhiculer une image radieuse de la mère patrie et de la représenter dignement dans les pays d’accueil.

Au programme de cette édition figurent des conférences sous les thèmes “le dynamisme de développement des provinces du Sud à la lumière de l’évolution de la cause nationale”, “des racines et des ailes: comment garder ses racines marocaines et en faire une force à l’étranger?” et “la participation citoyenne”, et des ateliers sur “l’expression et l’éloquence”, ainsi que des visites touristiques à plusieurs monuments historiques et sites naturels de la région TTA.