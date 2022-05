Sénégal: le chancelier allemand Olaf Scholz entame dimanche une tournée africaine

Au cours de cette tournée qui va durer jusqu’au 25 mai, le chancelier allemand abordera avec les dirigeants de ces trois pays les questions de coopération économique et de sécurité.

Lors de sa première étape de cette visite, le Sénégal, Olaf Scholz sera reçu par son homologue Macky Sall. A l’issue des entretiens, les deux dirigeants donneront un point de presse au Palais de la République à Dakar.

Le chancelier allemand aura également des échanges avec des acteurs économiques sénégalais et assistera ensuite à l’inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Diass située à environ 40 km au sud-est de Dakar.

Il s’agit d’un projet financé en partie par l’Allemagne qui vise à alimenter près de 33.000 ménages en électricité.

L’objectif est de « générer pour l’État du Sénégal, à travers la Senelec, une économie estimée à 2,5 millions d’euros par an par rapport à une centrale thermique à fioul ».

Après Dakar, le dirigeant allemand se rendra le même jour au Niger ou il doit rendre visite aux troupes allemandes engagées au sein du programme européen de formation (EUTM), dont la mission a été prolongée jusqu’à mai 2023 par le Parlement allemand. Lors des entretiens prévus avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, Olaf Scholz fera le point notamment sur la coopération entre les deux pays.

Cette visite intervient quelques semaines après celle effectuée en avril à Niamey par la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Au cours de cette visite, la cheffe de la diplomatie allemande a évoqué aves les responsables nigériens la coopération entre les deux pays et surtout le changement climatique et la question du redéploiement au Niger des forces allemandes basées au Mali dans le cadre de l’opération Takuba.

L’Afrique du Sud sera la dernière étape de M. Scholz qui va visiter l’ancienne prison et la Cour constitutionnelle sud-africaine, et assister aussi à la célébration du 70e anniversaire de la Chambre allemande de l’Industrie et du Commerce pour l’Afrique australe.