Second tour des régionales en France : un taux de participation de 12,66 % à 12h00 (Officiel)

Le taux de participation au second tour des élections régionales et départementales, qui se tient dimanche en France, a atteint 12,66 % à 12h00 (HL), en très légère hausse par rapport à celui enregistré lors du premier tour (12,22%), selon des chiffres du ministère de l’Intérieur.

En 2015, le taux de participation à 12h pour le 2nd tour des élections régionales en France métropolitaine était de 19,59%. En 2010, ce taux était de 18,57 %, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les Français se rendent ce dimanche aux urnes pour le second tour des élections régionales, une semaine après un premier tour marqué par une abstention record et un revers pour la majorité et l’extrême droite.

Selon les observateurs, la participation sera l’un des enjeux de ce second tour tout comme le premier tour marqué par une abstention “abyssale” avec plus de deux électeurs sur trois (66,72%) qui ne se sont pas déplacés, un record pour une élection depuis le début de la Ve République, en 1958.

Selon un sondage publié jeudi, seuls 36% des Français comptent se rendre aux urnes ce dimanche pour le second tour.

Au-delà de la question de la participation, le second tour, qui comporte son lot d’incertitudes dans plusieurs régions, devrait confirmer de l’avis d’observateurs, sauf surprise, l’implantation des partis dits traditionnels de droite comme de gauche au détriment de l’extrême droite, qui était donnée comme favorite par différents sondages, et la majorité.

Ce double scrutin, qui avait été repoussé en mars dernier sur fond d’un pic de l’épidémie du Covid-19, fait office de répétition générale pour les forces politiques, à quelques mois de la Présidentielle.