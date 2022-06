Royaume-Uni : Boris Johnson remporte le vote de confiance des députés

Le résultat a été annoncé par le président du Comité 1922 Graham Brady, au cours d’une journée dramatique qui a vu M. Johnson remporter une majorité de seulement 63 députés.

Le ministre chargé de l’Education, Nadhim Zahawi, a été le premier Torie à réagir à l’issue du vote assurant que le parti conservateur “est un parti démocratique et que le premier ministre a gagné”. Il a saisi l’occasion pour appeler ses collègues à tirer un trait définitif sur le scandale du “partygate”, pour permettre au gouvernement de se concentrer sur les priorités du peuple britannique. Lundi matin, les parlementaires avaient déclenché un vote de confiance du chef du Parti conservateur en atteignant le seuil des 15% (54 députés).

Conformément aux règles du comité 1922 chargé des questions d’organisation interne, un scrutin a été organisé entre 18h00 et 20h00 et a donné lieu à un résultat favorable au leader conservateur.

M. Johnson avait réagi via son porte-parole en se félicitant de l’occasion qui lui est donnée de présenter ses arguments aux députés et de leur rappeler qu’il n’existe pas de force politique plus redoutable que quand ils sont unis et concentrés sur les questions qui comptent pour les électeurs”.