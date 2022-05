Rissani : clôture de la 27ème Rencontre Sijilmassa du Malhoun

La cérémonie de clôture de ce festival a été marquée par une soirée artistique animée par plusieurs orchestres de Malhoun de la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que de Fès et d’El Jadida.

Par la même occasion, des hommages ont été rendus à plusieurs artistes du Malhoun et chercheurs dans cet art ancestral.

Cette édition a été marquée également par une conférence sous le thème “la recherche académique, condition pour la valorisation du patrimoine du Malhoun” durant laquelle les participants ont mis l’accent sur l’importance de la recherche pour la promotion et la valorisation de cet art, en tant que patrimoine immatériel marocain qui date de plus de cinq siècles.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition a pour thème “l’art du Melhoun, entre défis de l’identité et du renouveau”.

Ce festival, initié en collaboration avec la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et avec le soutien de la commune de Moulay Ali Chérif, a connu la participation de 10 orchestres du Malhoun représentant les différentes régions du Royaume, outre une sélection de groupes locaux.

Au programme de cette manifestation, figuraient également des activités culturelles et artistiques, ainsi que des hommages à des artistes et des chercheurs et une conférence sous le thème “la recherche académique, condition d’une renaissance du patrimoine du Malhoun”.

Ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour la consécration des valeurs de diversité culturelle du Maroc, ainsi que pour la consolidation de la stratégie du ministère de tutelle visant la préservation de l’héritage culturel et du patrimoine immatériel du Royaume.