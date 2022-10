Rallye du Maroc: Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Auto) et l’Argentin Luciano Benavides (Moto) remportent la 3ém étape

Al-Attiyah (Toyota Hilux) sextuple vainqueur du Rallye du Maroc, a bouclé l’étape en 2h 58m et 24s, devançant de 1min et 21sec le Français Guerlain Chicherit (Prodrive Hunter) et de 2min et 01sec le Polonais Jakub Przygonski (X-Raid Mini).

Dans la catégorie Moto GP, la première place est revenue à l’Argentin Luciano Benavides (Husqvarna 450) après avoir parcouru l’étape en 3h 09m et 42s, alors que l’Américain Skyler Hows a occupé la 2éme place, avec 25 sec d’écart et le Botswanais Ross Branch avec 2min et 38sec de retard.

Concernant la catégorie moto “Rallye 3”, le Marocain Amine Echiguer (KTM) a consolidé sa place en tête du classement général, en bouclant cette étape en 4h 11min 49sec, alors les Français Christophe Lajouanie (Honda) et Guillaume Borne (Husqvarna) complètent le podium du jour, respectivement à 4min 21sec et à 13min.

S’agissant des SSV (véhicules utilitaires tout-terrain), la première marche du podium est revenue au Portugais J. Ferreira (Yamaha) en 3h 23min et 23sec, tandis que les 2è et 3é places se sont revenues au Portugais PR. Ferreira, avec 12min et 18 sec de retard et au Néerlandais K. Huzink, avec 50min et 05sec d’écart.

Pour ce qui est de la catégorie du Quad, le Français Alexandre Giroud a occupé la première place en parcourant la distance en 4h 09minet 29sec, devant le Slovaque, Juray Varga, avec 4h 13 min 30sec et l’Argentin Manuel Andujar (4h 17min05sec).

A noter que la 4éme étape (Retour) se déroulera, mercredi, entre Laâyoune et Tan-Tan.

Le Rallye du Maroc 2022, 3ème manche du W2RC (World Rallye-Raid Championship), a pris le départ dimanche de la ville d’Agadir, avec la participation de pas moins de 342 concurrents des quatre coins du monde.

Regroupant les catégories (auto, camion, moto…) sur des parcours différents, ce Rallye verra les participants parcourir une distance de plus de 2.316 Km, répartie sur 5 étapes.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement sportif d’envergure, qui se poursuivra jusqu’au au 6 octobre, se distingue par une diversité des reliefs, entre vallées, dunes, falaises et montagnes.

Le Rallye du Maroc est marqué cette année par un nouveau record en termes de participants (342), représentant 36 nationalités et 235 véhicules, soit une hausse de 25% par rapport à l’édition précédente, ce qui reflète, selon les organisateurs, l’attachement de la communauté des rallyes tout-terrain (Cross-Country) à cette importante manifestation sportive.