Rabat : clôture de la réunion de haut niveau du comité des quinze ministres des Finances de l’UA

Initiée conjointement par le ministère de l’Économie et des Finances et l’UA sous le thème “Au-delà de la pandémie de Covid-19 et du conflit ukrainien: Renforcer la résilience des économies africaines et la viabilité financière de l’Union africaine”, cette réunion de haut niveau a traité de plusieurs thématiques dont l’après Covid-19 et l’économie des pays africains, la crise ukrainienne ainsi que la performance du F15.

La réunion a connu notamment la participation des ministres des finances des États membres de l’UA constituant le Comité, des experts des ministères des Finances du Comité, des représentants permanents, ainsi que des représentants de la Commission de l’UA et de l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire.