PO: Blinken souligne l’engagement des Etats-Unis à soutenir la reconstruction de Gaza

“Le secrétaire et le président se sont félicités du cessez-le-feu et ont discuté des mesures à prendre pour qu’il soit maintenu”, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué diffusé à l’issue de cet entretien.

Le président de l’Autorité palestinienne s’est félicité, de son côté, du déplacement attendu dans la région du chef de la diplomatie américaine qui devra rencontrer des responsables palestiniens, israéliens et de la région pour discuter “des efforts de secours et de la collaboration pour construire un meilleur avenir pour les Palestiniens et les Israéliens”. Le président américain Joe Biden avait salué jeudi l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et les Palestiniens, avec l’espoir de mettre un terme aux violences meurtrières des derniers jours dans la région.

Dans un discours à la Maison Blanche, il a indiqué que les deux parties méritent “des mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie”.

Lors d’une conférence de presse vendredi, M. Biden a insisté que la solution à deux Etats est “la seule réponse” susceptible de mettre fin au conflit israélo-palestinien.