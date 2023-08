Palestine : l’Allemagne accorde 28 millions d’euros à l’UNRWA

Dans un communiqué, l’agence onusienne indique que les deux premiers accords, d’un montant de 16 millions d’euros, permettront d’améliorer les infrastructures dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban et dans la bande de Gaza, et de soutenir la construction, l’expansion et la réhabilitation des infrastructures sociales, économiques et environnementales.

Le troisième accord apportera un financement de 12 millions d’euros pour la deuxième phase du programme actuel de transformation numérique dans les domaines de la santé et de l’éducation, a-t-elle précisé.

Ce projet porte sur la numérisation des services de santé et d’éducation de l’UNRWA en Jordanie, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban.

Le chef du bureau de représentation de la République fédérale d’Allemagne à Ramallah, Oliver Okza, cité dans le communiqué, a affirmé que le gouvernement allemand “continuera à soutenir les réfugiés palestiniens dans toute la région”, soulignant que les accords signés permettront à l’UNRWA d’investir dans l’infrastructure des camps et de moderniser son système de prestation de services, l’objectif étant de rendre ces services plus efficaces et accessibles aux réfugiés palestiniens.

L’UNRWA, dont les opérations sont presque entièrement financées par des contributions volontaires des bailleurs de fonds, offre ses services (éducation, soins de santé, services sociaux, logement, microcrédit et assistance d’urgence) au profit de quelque 4,7 millions de réfugiés palestiniens implantés en Jordanie, au Liban, en Syrie, dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Al-Qods-Est.