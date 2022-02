Opération de sauvetage de Rayan: plus de 27 mètres creusés sous la supervision de topographes

Les travaux d’excavation pour secourir Rayan, l’enfant de 5 ans tombé dans un puits profond dans le village d’Ighrane, près de Chefchaouen (nord du Maroc), ont atteint une profondeur de plus de 27 mètres, en présence d’ingénieurs et de techniciens topographes.

Les travaux de forage par bulldozers d’un trou parallèle au puits, menés par les équines de la protection civile et de topographes, ont atteint plus de 27 mètres, avec l’espoir d’arriver à 32 mètres durant les prochaines heures, avant de creuser une brèche horizontale de 3 mètres entre le trou et le puits pour sauver l’enfant

Selon Abdelhadi Temrani, membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage de Rayan, les travaux de forage d’un trou parallèle au puits progressent rapidement, avec beaucoup de prudence pour éviter tout effondrement possible de terrain.

Il a précisé que l’opération de forage se poursuivra en présence d’un ingénieur et de techniciens topographes jusqu’à une profondeur de 32 mètres, avant de creuser une brèche horizontale entre le trou et le puits pour récupérer l’enfant.

Les efforts des secouristes se poursuivent activement, depuis mercredi matin, pour secourir Rayan à travers la mobilisation des dizaines d’éléments de la protection civile, des autorités locales, des forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale, appuyés d’engins lourds de forage.

Les équipements de forage déployés ont été renforcés par un sixième bulldozer pour accélérer l’opération d’excavation et d’affaissement de terrain, en plus de la mobilisation d’un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et d’une ambulance avec un staff médical spécialisé en réanimation.

Rayan est tombé mardi après-midi dans un puits non couvert et non clôturé près de la maison de sa famille.

Un comité de suivi et de coordination de l’opération de sauvetage de Rayan a été créé à cet effet.