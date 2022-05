ONU: le “prix Défense de l’égalité des genres” 2021 décerné à une femme Casque bleu du Zimbabwe

Ce prix sera décerné au major Winnet Zharare (39 ans) par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au cours d’une cérémonie marquant la Journée internationale des Casques bleus, a précisé l’organisation internationale, ajoutant que Mme Zharare a travaillé à Bentiu, au Soudan du Sud, entre 2021 et 2022.

Créé en 2016 par les Nations Unies le “prix Défense de l’égalité des genres” rend hommage au dévouement et aux efforts d’un Casque bleu, nominé par les chefs et les commandants des forces des opérations de paix de l’ONU, dans la promotion des principes de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative au programme “femmes, paix et sécurité”, a indiqué le Département des opérations de paix des Nations Unies dans un communiqué.

“Le major Zharare est un exemple et une pionnière. Elle a montré dans son travail le rôle précieux que les femmes jouent dans le rétablissement de la confiance, le plaidoyer pour le changement et l’édification de la paix”, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU.

Le major Zharare a exprimé sa gratitude et sa fierté d’avoir été nominée pour un prix “qui est une motivation pour maintenir son élan vers l’égalité des genres”.

Fonctionnaire de l’information en chef au Bureau de la MINUSS à Bentiu, elle a contribué à faire en sorte que les patrouilles comptent des femmes et des hommes pour améliorer les efforts de protection mais aussi pour rétablir la confiance entre les communautés hôtes et la Mission, selon l’ONU.