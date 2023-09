Omar Hilale à Amar Bendjamaam: « Assumez votre agenda destructeur et déstabilisateur pour la région »

Devant la mauvaise foi de l’ambassadeur algérien auprès de l’ONU, Amar Bendjamaam, son homologue marocain, Omar Hilale a pris soin de recader avec fermeté pour lui rappeler quelques vérités.

« On ne peut pas verser des larmes de crocodile et, en même temps, attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité et votre soutien mais, en même temps, vous injectez votre venin, vous insultez les morts, vous insultez les Marocains » , a-t-il lancé mardi devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Et de poursuivre: « Assumez votre agenda destructeur, déstabilisateur pour la région. Le seul pays qui est stable est le Maroc. Oui, le Sahara marocain est un paradis pas comme vos villes où on fait la queue pour le blé, les bananes, le lait, la farine ».

« L’Algérie qui dépense des milliards pour un groupe séparatiste avec des connexions avec le terrorisme, mais qui affame sont peuple », a asséné le représentant permanent du royaume du Maroc auprès de l’ONU.