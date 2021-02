Mort de Tonton David à l’âge de 53 ans

Le chanteur français de reggae Tonton David, pionnier du raggamuffin connu notamment pour ses tubes “Peuples du monde” et “Chacun sa route”, est mort.

Il était le pionnier du raggamuffin en France. Le chanteur Tonton David, célèbre pour son tube Chacun sa route sorti dans les années 1990, est mort à l’âge de 53 ans, ont indiqué, mardi 16 février, un de ses enfants et son ancien manager à l’AFP. L’origine de son décès n’a pas été précisée. Selon Le Parisien, il était hospitalisé depuis deux jours à Nancy et serait mort mardi des suites d’un accident vasculaire survenu dimanche en gare de Metz (Moselle).

Né en octobre 1967 à La Réunion, et arrivé très jeune à Paris avec ses parents, Tonton David, de son vrai nom David Grammont, était tombé sous le charme du reggae et de ses sous-genres lors d’un séjour à Londres. Il s’était fait connaître à la fin des années 80 avec un premier coup de maître, le titre raggamuffin Peuples du monde. Alors que la France découvrait le visage épanoui de ce jeune homme coiffé à la mode rasta, son refrain était dans toutes les têtes : “Issus d’un peuple qui a beaucoup souffert, Nous sommes issus d’un peuple qui ne veut plus souffrir“.