Mohamadi Rachdi El Yacoubi élu président du Cercle des Fiscalistes du Maroc

Président de la Commission investissements et compétitivité, et de la Commission juridique et modes alternatifs de règlement des conflits à la CGEM-Marrakech, Mohamadi Rachdi El Yacoubi a aussi travaillé en tant que professeur notamment, à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Crée en 2014, le CFM est un “think tank” indépendant qui regroupe des professionnels d’horizons variés (professionnels de la comptabilité, notaires, avocats, universitaires…) qui s’intéressent à la matière fiscale.

Ce Club nourrit l’ambition d’être un espace d’études, de réflexion et une force de proposition pour la diffusion de ses idées et ses convictions dans l’intérêt de la collectivité.

Le Cercle produit régulièrement des propositions et des avis concertés pour l’amélioration du cadre législatif et réglementaire en matière de droit fiscal et contribue à la promotion et à la mise en place d’une fiscalité juste et équitable.