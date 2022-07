Maroc-Singapour: Bourita réaffirme la volonté des deux pays de saisir les opportunités de coopération bilatérale

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre singapourien des Affaires étrangères, M. Vivian Balakrishnan, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, M. Bourita a souligné que les deux pays aspirent à mettre en place un forum de l’investissement avant la fin de l’année en cours, précisant que cette initiative permettra aux partenaires économiques de bénéficier des opportunités offertes pour renforcer la coopération bilatérale.

A cet égard, M. Bourita a mis en exergue l’importante présence des investissements singapouriens sur le Continent africain, à l’instar des investissements marocains, relevant la nécessité de favoriser une coopération mutuelle pour contribuer à l’essor et au développement du Continent et de saisir les opportunités de coopération économique avec les autres pays, notamment ceux d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Le ministre a, en outre, affirmé que le Maroc et Singapour partagent la même vision en matière d’ouverture économique et de promotion de l’entrepreneuriat et des investissements.