Maroc: remise du Prix de l’Excellence musicale de la Fondation Brahim Akhiate pour la diversité culturelle

A travers cette initiative, la fondation œuvre à former de jeunes talents dans le cadre d’un atelier de formation musicale, a souligné le secrétaire général de la Fondation, Yassine Akhiate, dans une déclaration à MAP-Amazigh, faisant valoir les bienfaits de l’éducation musicale pour l’enfance et la jeunesse et son rôle fondamental dans la construction de tout projet culturel.

A ce titre, a-t-il ajouté, la fondation met en œuvre tous les moyens éducatifs mis à sa disposition, y compris en matière d’éducation artistique, pour atteindre les objectifs escomptés.

Et de noter que la Fondation s’emploie à consolider et renforcer les valeurs de citoyenneté et de démocratie, partant des principes de diversité culturelle inscrits dans la constitution du Royaume, et du souci de s’engager dans la formation éducative, culturelle, sociale, artistique et environnementale.

A cet effet, M. Akhiate a relevé qu’un atelier de formation baptisé “AZA-ONE” a été mis en place pour initier enfants et jeunes à la peinture et la musique, et afin de stimuler leur intérêt quant aux questions relatives au patrimoine marocain et à la diversité culturelle comme partie intégrante du système des droits de l’homme.

Cette journée artistique a été marquée par la présentation de performances musicales assurées par plus d’une vingtaine de participants âgés de moins de 18 ans, laquelle prestation a été sanctionnée par la remise de prix de mérite aux enfants qui se sont distingués.

La Fondation Brahim Akhiate pour la Diversité Culturelle est une association qui commémore une figure militante nationaliste, feu Brahim Akhiate, qui a consacré sa vie à la défense des traits culturels et linguistiques distinctifs de la personnalité marocaine.