Maroc: mise en échec d’une tentative de trafic de 74.804 comprimés psychotropes et 1,95 kg de cocaïne

Les opérations de contrôle aux frontières conjointement menées ont permis l’interpellation d’un citoyen marocain à son arrivée en provenance de Sebta à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger, en flagrant délit de tentative d’introduction des cargaisons de cocaïne et de comprimés psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent a été ouverte, afin de déterminer l’origine et les pistes de trafic de ces cargaisons de cocaïne et de comprimés psychotropes, et d’identifier l’ensemble des complices dans cette activité criminelle.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de contrôle aux frontières et de l’intensification des efforts déployés par les différents services de Sûreté aux postes frontaliers, en vue de lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.