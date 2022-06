Maroc : l’université de Coventry ouvrira ”très prochainement’’ un campus à Bouskoura

Dans un communiqué, l’université de Coventry dit être “sur le point de devenir la première université britannique à ouvrir un campus au Maroc” et plus précisément à Bouskoura, dans la banlieue de Casablanca.

L’université a signé à cet effet un accord avec The British Schools Educational Services Prives (BSESP), qui a ‘’22 années d’expérience dans l’enseignement supérieur britannique au Maroc, en plus de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire’’.

Le nouveau campus suivra de près le modèle du Knowledge Hub de l’université de Coventry en Égypte, permettant aux étudiants d’obtenir les mêmes diplômes que ceux délivrés dans les campus britanniques, assure l’université.

Le professeur John Latham, vice-chancelier de l’université de Coventry, s’est dit fier de voir son établissement “devenir la première université britannique à établir une branche au Maroc”.

“La perspective mondiale de l’université de Coventry apporte de grands avantages aux étudiants et au personnel, nous permettant de partager les meilleures pratiques de recherche et de garantir un accès plus large aux formations”, a-t-il indiqué, cité dans le communiqué.