Maroc-Libye: signature à Rabat d’un mémorandum d’entente pour le renforcement de la planification

Paraphé par Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et le Président du Conseil libyen de la planification, Meftah Abdelwahed, cet accord vise à faire en sorte de coordonner les positions des deux parties lors de réunions régionales ou internationales, conformément aux orientations officielles des deux pays et particulièrement dans le cadre du reporting de l’évaluation de l’agenda 2030 pour le développement durable et de l’agenda 2063 du continent africain.

Les deux parties se sont ainsi accordées sur un set d’activités portant notamment sur l’échange d’expertises développées de part et d’autre, ainsi que sur l’organisation de formations au profit des cadres des deux institutions.

Les responsables ont, de même, envisagé de se réunir régulièrement pour développer des programmes de coopération qui relatent les intérêts des deux institutions dans le domaine de la production des indicateurs ainsi que dans le cadre de la planification et ce, pour pouvoir bénéficier de l’expérience et de l’expertise du HCP en la matière, depuis plusieurs années.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lahlimi a indiqué que cette rencontre est une occasion pour mieux connaître et suivre de près le modèle de développement potentiel de la Libye et les institutions de planification et d’évaluation dont dispose le pays, soulignant que l’objectif est de développer un partenariat et un programme de réunion basé sur les axes de coopération.

M. Lahlimi a, en outre, insisté sur la nécessité d’unifier les efforts dans le domaine de la planification et les études statistiques pour faire face aux défis relatifs particulièrement aux changements climatiques, rappelant à cet égard, la place de choix qu’accorde le Nouveau modèle de développement (NMD) au développement durable.

De son côté, le Président du Conseil libyen de la planification, s’est félicité de la signature de cet accord avec le Maroc et ce, au regard des expériences du HCP, faisant savoir que cette rencontre se veut une occasion pour identifier les grandes lignes en matière de coopération entre le Royaume et la Libye dans le domaine de la planification stratégique spécifiquement.

Le responsable libyen a aussi exprimé l’intérêt que porte son institution aux réalisations du Royaume, spécifiquement dans le domaine du reporting et du suivi de la mise en œuvre des ODD, ainsi qu’aux outils qui ont été développés jusque-là pour faciliter la cohérence et l’intégration de ces objectifs dans les plans sectoriels du Maroc.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Libye au Maroc, Ibrahim Ataweel, ainsi que des responsables des deux institutions.