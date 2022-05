Maroc: averses orageuses fortes et temps chaud dans plusieurs provinces

Ainsi, les averses orageuses localement fortes (15-30 mm) sont attendues, jeudi de 14h à 23h, dans les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Fès, Taza, Moulay Yacoub, Sefrou, Taounate, Meknès, El Hajeb et Ifrane, a précisé jeudi la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Par ailleurs, ces averses orageuses seront localement accompagnées de la grêles et des rafales de vent sous orages, précise la même source. Un temps chaud (38/43°C) est attendu, du vendredi au samedi, dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Taroudant, Es-Semara et l’intérieur des provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, conclut le texte.