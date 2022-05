Maroc-Allemagne : une volonté commune de renforcer la coopération économique et financière

La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, s’est entretenue, lundi à Rabat, avec la secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), Bärbel Kofler, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence du nouvel Ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Robert Dolger, les deux ministres ont mis en avant le partenariat solide et l’importance des relations maroco-allemandes et se sont réjouies de la qualité et de la densité de la coopération financière et technique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.