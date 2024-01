Mali: le Conseil de sécurité réitère son soutien suite au retrait de la Mission de l’ONU

Dans une déclaration à la presse publiée vendredi soir, l’organe onusien a salué les efforts significatifs déployés depuis 2013 par la direction et le personnel de la MINUSMA pour mettre en œuvre le mandat de la mission.

Après dix ans de présence, conformément à la résolution 2690 et à la demande du gouvernement de transition du Mali, la MINUSMA a achevé son retrait le 31 décembre 2023.

Selon l’organisation internationale, la Mission est désormais entrée dans une période “de liquidation”, au cours de laquelle une équipe réduite des Nations Unies, ainsi que les arrière-gardes des pays contributeurs de troupes et de police, restent sur les sites de Gao et de Bamako pour superviser le transport ordonné des biens appartenant aux pays contributeurs de troupes et de police vers leurs nations respectives, et la liquidation appropriée du matériel appartenant à l’ONU.

La semaine dernière, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait salué le “rôle clé” joué par la MINUSMA pendant dix ans au Mali.

Conformément à la résolution 2690 du Conseil, la Mission a mis en œuvre, depuis le 1er juillet dernier, un plan visant à effectuer un retrait sûr et ordonné d’ici au 31 décembre 2023 en étroite consultation avec le gouvernement de transition malien et en coordination avec les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police, suivi d’un processus de liquidation à partir du 1er janvier 2024.