L’UE appelle Israël à “faciliter” la tenue des élections palestiniennes

L’UE a salué samedi l’annonce par le président palestinien Mahmoud Abbas de l’organisation d’élections en mai et juillet, appelant Israël à en “faciliter” la tenue dans l’ensemble des Territoires palestiniens.

Ces élections législatives et présidentielle, les premières depuis quinze ans, ont été annoncées vendredi, dans un contexte de rapprochement entre le parti laïc de M. Abbas, le Fatah, et ses rivaux islamistes du Hamas.

“C’est une nouvelle bienvenue”, a indiqué un porte-parole du chef de la diplomatie Josep Borrell dans un communiqué.

“L’UE a ces dernières années constamment soutenu et financé le travail de la Commission électorale centrale afin de préparer la tenue d’élections libres, équitables et inclusives pour tous les Palestiniens” et “se tient prête à coopérer avec les acteurs compétents pour soutenir le processus électoral”, poursuit le communiqué.

“L’UE appelle aussi les autorités israéliennes à faciliter la tenue de ces élections sur tout le territoire palestinien”, ajoute le porte-parole.

M. Abbas a demandé à la commission électorale indépendante et aux organes gouvernementaux de “lancer une campagne électorale démocratique dans toutes les régions de Palestine, y compris à Jérusalem-Est”.

Mais il n’est pas sûr qu’Israël, qui occupe et a annexé Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville, autorisera les habitants palestiniens à voter comme il l’a fait en 2005 et 2006.

“Des institutions démocratiques participatives, représentatives et responsables sont essentielles pour l’autodétermination et la construction d’un Etat palestinien”, a aussi souligné le porte-parole européen.

Les législatives sont prévues le 22 mai et la présidentielle le 31 juillet. L’élection des membres du Conseil national palestinien, le Parlement de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), se tiendra le 31 août.