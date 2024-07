L’ONU appelle à soutenir l’ambition de l’Afrique de devenir une superpuissance des énergies renouvelable

“Nous devons soutenir l’ambition de l’Afrique de devenir une superpuissance en matière d’énergie renouvelable, tout en veillant à ce que les minerais essentiels profitent d’abord aux Africains”, a souligné le chef de l’ONU dans un message vidéo adressé au 4è Forum d’Assouan pour la paix et le développement durable, qui se tient au Caire.

Il a relevé que ce forum se tient à un moment difficile pour l’Afrique et pour la famille mondiale, expliquant que la paix et le développement durables sont entravés par d’énormes difficultés qui “pèsent sur l’Afrique – et sur les Africains – de manière disproportionnée”.

“Qu’il s’agisse de la pauvreté, de la faim, des inégalités, du changement climatique et du poids écrasant de la dette ou des conflits, du terrorisme et des changements anticonstitutionnels de gouvernement, la voie à suivre est claire”, a-t-il dit. Il s’agit, selon lui, d’intensifier l’action visant à sauver les objectifs de développement durable (ODD).

Le haut responsable onusien a souligné, à ce propos, la nécessité de garantir un financement abordable et à long terme pour assurer la réalisation de ces objectifs, notant que de nombreux pays d’Afrique ont besoin d’un allègement massif de leur dette, d’une réduction des coûts d’emprunt et d’un accès élargi aux financements concessionnels.

Il a, dans ce cadre, proposé un plan de relance des ODD et des réformes profondes de l’architecture financière mondiale, afin que les pays en développement puissent investir dans l’emploi, l’égalité des genres et l’éducation.

“Nous devons aussi faire un bond en avant dans le développement des infrastructures pour soutenir les populations et les économies africaines, et consentir des investissements massifs en faveur de l’électrification universelle, de l’accès à large bande et de la réduction de la fracture numérique”, a-t-il encore recommandé.

Antonio Guterres a conclu en insistant sur l’importance de renforcer la coopération pour notamment lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent et faire taire les armes dans toute l’Afrique, du Soudan et de la Corne de l’Afrique au Sahel, en passant par la région des Grands Lacs et au-delà.