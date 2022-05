Londres échangera avec le HCR concernant l’envoi des demandeurs d’asile à l’étranger

À l’issue de ses entretiens avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta, Mme Patel a précisé que cette rencontre précède d’autres engagements conjoints des deux ministres, qui se rendront ensemble à Genève pour des discussions avec le HCR et d’autres agences clés des Nations unies, jeudi.

Dans un communiqué, le Home Office a relevé que la rencontre entre les deux responsables a été l’occasion de faire le point sur les progrès accomplis depuis la signature du “partenariat historique” de migration et de développement économique.

L’accord signé il y a cinq semaines prévoit de durcir les sanctions contre les passeurs et les migrants arrivés illégalement et en connaissance de cause dans le pays, ainsi que l’envoi vers des pays tiers, notamment au Rwanda, des demandeurs d’asile.

“Les ministres se sont mutuellement informés des développements intervenus depuis la signature et ont discuté des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord”, ajoute la même source.

Mme Patel a fait savoir que “la première tranche de migrants illégaux n’ayant pas le droit d’être au Royaume-Uni a maintenant été notifiée de l’intention du gouvernement de les relocaliser au Rwanda”.

L’accord controversé avait suscité de vives réactions, en particulier du du HCR qui affirmé “ne pas soutenir l’externalisation des obligations des États d’asile”.

“Cela inclut les mesures prises par les États pour transférer les demandeurs d’asile et les réfugiés vers d’autres pays, avec des garanties insuffisantes pour protéger leurs droits, ou lorsque cela conduit à un déplacement plutôt qu’à un partage des responsabilités pour protéger les réfugiés”, avait souligné le HCR.