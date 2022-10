L’OCDE s’engage dans un dialogue initial d’adhésion avec l’Ukraine

“Avant d’envisager l’ouverture de discussions sur l’adhésion et la préparation d’un projet de feuille de route sur l’adhésion, le Conseil de l’OCDE m’a demandé d’engager un dialogue initial d’adhésion avec l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire générale de l’OCDE, cité dans un communiqué de ce forum international, basé à Paris.

Ce dialogue initial d’adhésion, a-t-il poursuivi, sera conçu pour s’appuyer sur l’engagement et la coopération croissants entre l’OCDE et l’Ukraine depuis 1991 et pour accroître l’adhésion aux normes de l’OCDE et la participation aux organes de l’organisation, en mettant l’accent sur le respect des exigences soulignées dans le Cadre d’examen des pays candidats de 2017.

Il a dans ce sens relevé qu’après la conclusion de ce dialogue initial d’adhésion, le Conseil de l’OCDE envisagera alors l’ouverture de discussions d’adhésion et la préparation d’un projet de feuille de route d’adhésion.

“Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec le gouvernement ukrainien, en nous appuyant sur notre collaboration actuelle pour soutenir son plan de redressement national, notamment en installant le nouveau bureau de liaison OCDE-Ukraine à Kiev dès que possible et en élaborant un plan d’action OCDE-Ukraine actualisé pour soutenir le redressement, la reconstruction et les réformes”, a-t-il indiqué.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.