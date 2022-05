Les Etats-Unis ne veulent pas d’une nouvelle guerre froide avec la Chine (Blinken)

“Nous ne cherchons pas le conflit ou une nouvelle guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à éviter les deux”, a indiqué M. Blinken lors de son discours prononcé à l’université George Washington.

“La Chine est le seul pays qui a à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire”, a fait observer le chef de la diplomatie américaine, notant que Pékin constitue le “défi à long terme le plus sérieux pour l’ordre international”.

Après avoir indiqué que Washington, ne pouvait pas compter sur Pékin pour “changer sa trajectoire”, M. Blinken a déclaré: “nous allons donc façonner l’environnement stratégique autour de Pékin pour faire avancer notre vision d’un système international ouvert et inclusif.”

Les États-Unis n’ont pas pour objectif d’entraver la croissance de la Chine ou de bloquer son statut mondial, a tempéré le secrétaire américain, “mais nous défendrons et renforcerons le droit international, les accords, les principes et les institutions qui maintiennent la paix et la sécurité, protègent les droits des individus et des nations souveraines, et permettent à tous les pays – y compris les États-Unis et la Chine – de coexister et de coopérer.”

Le chef de la diplomatie américaine a assuré que les États-Unis étaient prêts à renforcer la diplomatie et à accroître la communication avec la Chine “sur un large éventail de questions”.

“C’est un moment chargé pour le monde. Et dans des moments comme celui-ci, la diplomatie est vitale”, a-t-il martelé.

Le discours de M. Blinken intervient au cours d’une semaine où les relations entre les deux pays ont été mises à mal par les propos du président américain Joe Biden sur la défense militaire de Taïwan lors de son premier voyage en Asie depuis son arrivée à la Maison Blanche.