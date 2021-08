Le vice-président du groupe PPE au Parlement européen salue l’engagement du Roi Mohammed VI de renforcer les relations avec l’Espagne et l’UE

Le vice-président du groupe PPE au Parlement européen Andrey Kovatchev a salué, samedi, l’engagement du Roi Mohammed VI de renforcer les relations avec l’Espagne et l’Union européenne (UE).

«Le Maroc est le partenaire stratégique de l’UE et un proche voisin. J’apprécie hautement la déclaration de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la construction de relations avec l’Espagne en particulier et avec l’Union européenne de façon générale, basées sur la confiance, la transparence, le respect mutuel et les avantages partagés dans l’intérêt des peuples du Maroc et de l’UE», a affirmé l’eurodéputé bulgare dans un tweet.