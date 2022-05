Tapia : “Le soutien international croissant à la marocanité du Sahara dénote le rejet catégorique des velléités séparatistes”

S’exprimant lors d’une réunion à l’ambassade du Maroc à Mexico, tenue en marge du Forum social mondial (FSM), la députée du parti vert écologiste mexicain (PVEM) a indiqué que le soutien affiché par nombre d’Etats membres influents aux Nations Unies à la marocanité du Sahara atteste aussi du sérieux et de la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme étant l’unique base pour en finir avec ce conflit artificiel.

Mme Tapia, également présidente du Groupe d’amitié parlementaire maroco-mexicain, a relevé que ce ralliement international autour de l’initiative d’autonomie bat en brèche les allégations et les mensonges colportés par l’Algérie et son pantin du “polisario” depuis plus de quatre décennies.

Elle a, dans cadre, rappelé les positions espagnole, allemande et américaine en soutien à la marocanité du Sahara, en soulignant que les pays d’Amérique latine notamment le Mexique sont appelés à soutenir le Maroc dans ses efforts pour favoriser la paix et la stabilité dans la région.

“Seules les initiatives sérieuses, crédibles et réalisables sont à même de résoudre les conflits”, a estimé la parlementaire mexicaine, notant qu’en présentant l’initiative d’autonomie, le Royaume a donné l’exemple de sa ferme volonté de mettre un terme au différend régional autour de son Sahara.

Elle a, de même, souligné que la plupart des pays d’Amérique latine soutiennent l’initiative marocaine, soit à travers leurs gouvernements ou par l’entremise de leurs parlements.

La réunion tenue à l’ambassade du Maroc à Mexico a été l’occasion pour la délégation marocaine à la 15è édition du FSM d’échanger avec des parlementaires, des militants des droits de l’homme et des syndicalistes mexicains autour des perspectives de coopération et d’échange entre les deux pays.