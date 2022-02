Le Royaume-Uni enregistre une croissance économique record de 7,5% en 2021

Le Royaume-Uni a enregistré son plus important taux de croissance économique en une année depuis la seconde guerre mondiale, avec une hausse de 7,5% en 2021, a annoncé vendredi l’Office national des statistiques (ONS).

Finalement, le variant Omicron n’a pas eu l’impact dévastateur que les experts avaient anticipé, le PIB ayant augmenté de 1,0% sur le quatrième trimestre de l’année écoulée, explique l’ONS. Pour décembre seul, mois où l’impact du variant Omicron s’est fait le plus ressentir, frappant particulièrement le commerce et l’hôtellerie-restauration en pleine saison des fêtes de Noël, le PIB n’a reculé que de 0,2%. Une contraction plus faible que celle de 0,6% prévue par les économistes, permettant au PIB de se maintenir à un niveau comparable à celui de février 2020, avant la pandémie.

Ces chiffres viennent confirmer le rebond de l’économie britannique, après une baisse historique de 9,4% l’année précédente à cause de la pandémie du coronavirus. En réaction à cette annonce, le ministre de l’Economie et des Finances Rishi Sunak a fait part de son satisfecit, louant la résilience “remarquable” de l’économie britannique, qui enregistre la croissance “la plus rapide du G7 cette année”.