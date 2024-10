Le Président Macron réitère à Rabat le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

« Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue », a déclaré le Chef d’Etat français, reprenant la position claire et forte qu’il avait communiquée, dans son message adressé au Roi Mohammed VI, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Le Président Macron s’est également engagé, au nom de la France, à « accompagner le Maroc dans les instances internationales », en soulignant que « le plan d’autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

« Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales », a-t-il affirmé devant les élus de la Nation.

Cette évolution significative de la position de la France est placée par le Président Macron dans le cadre d’un contexte régional qui doit privilégier la coopération et la concertation. Il a, dans ce contexte, expliqué que « cette position n’est hostile à personne. Elle permet d’ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l’Union européenne ».

En reconnaissant au Royaume ses droits immémoriaux, la France, à travers cette allocution historique de son président sous la coupole du Parlement, vient confirmer la profondeur qui lie les deux Etats et les deux peuples.

« Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés et jamais la France n’a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face », a tenu à souligner le Président français.