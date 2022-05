Le président américain au Japon, dernière étape d’une tournée en Asie

M. Biden a quitté la Corée du Sud, où il a rencontré le nouveau président Yoon Suk-yeol lors d’une série de réunions, portant sur des domaines économique, politique et sécuritaire. Les deux chefs d’Etat ont indiqué que la voie du dialogue demeure ouverte vers une résolution pacifique et diplomatique des tensions avec la Corée du Nord, appelant ainsi Pyongyang à reprendre le dialogue.

Au Japon, M. Biden rencontrera lundi le Premier ministre Fumio Kishida et l’empereur Naruhito avant la réunion du groupement du Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (QUAD) prévu mardi, un format sécuritaire et diplomatique qui rassemble les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie.

Le sommet des dirigeants du QUAD, qui connaitra également la participation du Premier ministre indien, Narendra Modi, discutera des défis et des opportunités à travers l’Indo-Pacifique et se concentrera sur les moyens de concrétiser la vision d’une région libre, ouverte et inclusive, a déclaré samedi le secrétaire indien aux Affaires étrangères Vinay Kwatra.

Le PM indien a également déclaré qu’il était “impatient de rencontrer le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese”.

Selon des médias indiens, le QUAD devrait s’attarder sur les répercussions du conflit en Ukraine et examiner les moyens a même de renforcer l’architecture de sécurité maritime et énergétique en mettant l’accent sur des chaînes d’approvisionnement mondiales fiables avec un partenariat dans les technologies avancées et émergentes.

Par ailleurs, la Chine voit d’un œil méfiant le QUAD. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Luo Zhaohui avait qualifié l’alliance de ” ligne de front anti-chinoise” et “mini-OTAN” qui reflétait “la mentalité de la guerre froide”.