Le PAM est conscient des défis du Maroc (Ouahbi)

“Au niveau du PAM, nous sommes bien conscients de l’ampleur des défis de développement, économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté, qui nous poussent à déployer des efforts considérables et à mobiliser toutes nos capacités et compétences, pour être à la hauteur de la responsabilité qui nous est confiée aux côtés de nos alliés de la majorité gouvernementale”, a souligné M. Ouahbi, qui intervenait lors du 4è Congrès régional du parti à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

“A cet effet, notre parti continuera à faire preuve d’une grande responsabilité et d’un engagement éthique et politique ferme pour faire face à ces défis”, a-t-il insisté, ajoutant: “nous sommes un parti responsable et sincère, qui a un discours clair. Il est engagé de manière solidaire dans la gestion des affaires publiques et ne peut, en aucun cas, se soustraire à sa responsabilité ni tenir un double discours”.

Après avoir évoqué certaines critiques adressées à cette instance politique à cause de sa “présence distinguée” sur la scène politique, le secrétaire général du PAM a assuré que le parti continuera à faire preuve d’une “transparence totale avec ses partenaires et les citoyens (…), de responsabilité et d’engagement au sein du gouvernement”.

Dans ce cadre, il a indiqué que le PAM est “fortement engagé au sein de la majorité gouvernementale, qui agit avec un grand professionnalisme et réalise de grands succès face aux crises, loin de vendre de l’illusion et du populisme au peuple marocain”.

Il a relevé que ce Congrès régional, placé sous le thème “Le renforcement du front intérieur est notre moyen pour consolider les acquis et gagner les enjeux”, s’inscrit dans un contexte marqué par des mutations politiques internes et des défis externes, avec à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume, notant en ce sens l’évolution positive de ce dossier sur la scène internationale.

M. Ouahbi a, à cet égard, salué le progrès et le succès enregistrés par la diplomatie nationale, sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, relevant que l’inauguration par le Maroc d’une nouvelle phase de réformes susceptibles de consolider la démocratie, construire un État social, promouvoir la régionalisation, développer les infrastructures et renforcer la position du Royaume sur la scène internationale, est la réponse la plus éloquente à toutes les politiques hostiles contre l’intégrité territoriale.

Il a, par ailleurs, fait savoir que cette rencontre, qui marque le début des Congrès régionaux du parti, intervient après des avancées importantes en matière d’organisation de congrès locaux et provinciaux, et la mise en place des conditions de renouvellement des structures des organisations parallèles du parti, notamment celles des femmes et de la jeunesse, ainsi que la restructuration de l’Institution nationale des élus, soulignant que la démocratie, l’égalité et l’unité partisane, ainsi que la prise de responsabilité sont les véritables instruments pour construire le puissant outil organisationnel du PAM.

Pour sa part, le secrétaire général régional du PAM à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif El Ghalbzouri, a souligné que ce Congrès régional est le couronnement de 7 congrès provinciaux consacrés au renouvellement des structures locales et provinciales du parti, notant que les rencontres organisationnelles sont l’occasion d’élire les structures régionales du parti.

Il a affirmé que les membres de la formation ont fait preuve d’un engagement positif et d’une grande volonté de travailler et respecter les règlements du parti, se félicitant de la position qu’occupe le parti au niveau régional et des relations qu’il entretient avec les autres partis et les forces vives du pays.

A cette occasion, Abdellatif El Ghalbzouri a été réélu secrétaire général régional du Parti, avec l’élection, pour chaque province, de deux membres au secrétariat régional, de 14 membres dans les sept commissions régionales, et de 10 membres au conseil régional.