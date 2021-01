Le Maroc, un exemple unique de coexistence entre juifs et musulmans (Communauté juive du Mexique)

Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Etat d’Israël est une consécration de la coexistence et du rapprochement des civilisations, des cultures et des religions entre juifs et musulmans, ont-ils indiqué lors de cette réunion organisée par l’Association des Juifs marocains du Mexique.

Il s’agit aussi d’une illustration de la solidité des relations qui existent entre juifs et musulmans au Maroc sur la base du respect et de l’appréciation mutuelle, “faisant du Royaume un pionnier en matière de tolérance religieuse dans l’ensemble de la région”, ajoutent les intervenants, selon un communiqué de l’ambassade du Maroc à Mexico.

Sur le plan économique, les membres de la communauté juive du Mexique ont souligné l’importance de favoriser les échanges commerciaux et d’investissements, compte tenu des expériences et des potentialités dont les deux pays regorgent, à même de leur apporter prospérité et développement et favoriser la promotion du rapprochement et de la paix au Moyen-Orient et du dialogue interreligieux. Le président de la communauté juive du Mexique, l’homme d’affaires Marcos Shabot a exprimé, à cette occasion, la détermination de la communauté juive à renforcer les relations avec le Royaume dans divers domaines politique, économique et culturel, en défendant les intérêts du Maroc et ses grandes causes, en attirant les investissements dans divers secteurs et en organisant des visites touristiques pour faire connaître, entre autres, le patrimoine spirituel juif dont regorge le pays.

Dans son intervention, l’ambassadeur du Maroc à Mexico a souligné que le Royaume constitue un modèle de coexistence, de tolérance et d’ouverture, rappelant que l’affluent hébreu est une composante essentielle et une partie intégrante de l’identité nationale du pays.

Le diplomate, qui a tenu à souligner l’attachement des juifs marocains au glorieux trône alaouite, a précisé qu’ils ont toujours formé un tissu social, culturel, religieux et intellectuel important aux côtés de leurs frères musulmans. Il a aussi fait part de la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure les marocains de confession juive partout dans le monde. Selon lui, ce modèle de coexistence entre musulmans et juifs a permis au Maroc de préserver ses atouts multiculturels reconnus par la Constitution, en plus de renforcer sa diversité, son unité et son identité nationale.

M. Lebbar a aussi profité de cette occasion pour rappeler les positions historiques de feu Mohammed V pour protéger ses ressortissants de confession juive, rappelant à cet égard le refus catégorique opposé à l’introduction de lois anti-juives du temps du régime de Vichy et son refus de livrer les Juifs marocains au régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

Il a ajouté que feu Hassan II tenait à préserver et consolider les liens qui unissent les Juifs marocains à leur patrie, avec la décision de l’État marocain en 1976 de ne pas révoquer la nationalité marocaine de ceux ayant immigré précédemment, afin qu’ils puissent rentrer dans leur pays quand ils le souhaitent en tant que citoyens marocains.