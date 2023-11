Le Maroc et la Mauritanie déterminés à renforcer leur coopération en matière de régulation de l’énergie

L’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) et l’Autorité de régulation de la République Islamique de Mauritanie ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur la collaboration dans le domaine de la régulation de l’énergie.

Paraphé par le président de l’ANRE, Abdellatif Bardach, et son homologue mauritanien Ahmed Ould Mohamedou, ce mémorandum permettra de renforcer et de développer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie dans les divers domaines de la régulation de l’énergie, notamment celui de l’électricité, à travers l’échange d’expériences et l’amélioration du climat d’investissement.

Ce cadre de coopération concrétise la volonté d’accompagner, dans une démarche anticipative, les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité marocain, mauritanien et sénégalais.

Cette signature ouvre dans un premier temps la voie au projet d’interconnexion électrique entre les trois pays, aspirant à réaliser l’interconnexion avec le West African Power Pool (WAPP).

Ce mémorandum constitue une « précieuse opportunité pour dynamiser la création future d’un réseau électrique continental intégré, dans le cadre de la concrétisation des Hautes orientations avant-gardistes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a souligné M. Bardach qui s’exprimait lors de la cérémonie de signature.

Cette initiative, a-t-il poursuivi, permettra de renforcer la sécurité d’approvisionnement dans la région ouest-africaine et de faire bénéficier l’Afrique de l’interconnexion existante entre le Royaume du Maroc et la péninsule ibérique.

De son côté, M. Mohamedou s’est félicité de la signature de ce mémorandum qui vise à « booster la collaboration entre les deux pays amis dans le domaine de la régulation de l’énergie, tout en renforçant les liens fraternels qui les unissent »

A l’issue de cette signature, M. Bardach et M. Mohamedou ont réaffirmé leur engagement à œuvrer de pair en vue renforcer ce partenariat et de relever les différents défis énergétiques.

M. Bardach a été porté à la tête du Réseau francophone des régulateurs de l’énergie (RegulaE.Fr), à l’issue de son Assemblée Générale tenue mercredi à Rabat.

Cette nouvelle investiture intervient au moment où l’ANRE a accueilli, les 21 et 22 novembre 2023 à Rabat, l’Atelier de travail et l’Assemblée générale de RegulaE.Fr, en partenariat avec la Commission européenne avec la participation de 160 personnalités en provenance de 21 pays, avec à leur tête les présidents des autorités de régulation des pays africains, membres du Réseau.