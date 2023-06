Le Maroc est doté d’une longue tradition de coexistence entre les différentes religions (Directeur de la Communauté juive de Colombie)

M. Peckel, qui s’est félicité de la tenue de la Conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux, organisée dans la ville de Marrakech (13-15 juin), a indiqué dans une déclaration à la MAP qu’il est important de souligner dans ce contexte le rôle de la monarchie marocaine qui garantit le dialogue interreligieux et la liberté de culte.

“C’est un rôle que le Royaume a toujours assumé et il me semble donc très naturel que cette réunion se tient au Maroc sur une question d’actualité qui a trait au dialogue interreligieux et qui peut contribuer à une plus grande harmonie” entre les peuples.

Le directeur de la Communauté juive de Colombie a souligné dans ce cadre que la Constitution de 2011 définit le Maroc comme un État musulman dont l’identité est plurielle en raison de la coexistence de diverses composantes, notamment amazighe, arabe et juive.

Le Maroc a également joué un rôle clé dans la promotion des accords de paix au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, a rappelé M. Peckel, ajoutant : “Je considère que le Maroc est le pays le mieux indiqué pour promouvoir ce dialogue dans l’harmonie et pour continuer à conduire ce dialogue interreligieux, indispensable à l’heure actuelle”.

Selon lui, “le Maroc a son propre modèle et une histoire de coexistence religieuse, ethnique et linguistique qui n’est pas très commune dans certains pays, alors que dans d’autres pays elle a été impossible. Toutefois, au Maroc elle (la coexistence) a été une caractéristique distinctive de la nation marocaine et qui a été évidemment sauvegardée par la monarchie”.

En tant que Communauté juive de Colombie, “nous nous félicitons de cette réunion à Marrakech (…) le plus important est qu’elle génère des idées, et aussi des préoccupations, pour promouvoir le dialogue “, a-t-il conclu.