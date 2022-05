Le 4ème Salon régional de l’économie sociale et solidaire de l’Oriental, du 27 mai au 5 juin

Ce salon, organisé en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie du CRO axée sur la promotion de l’ESS et du coaching territorial, indique un communiqué du Conseil.

Cette édition s’attèle à promouvoir les produits de terroir de l’ensemble des provinces de l’Oriental, et à encourager les coopératives qui les produisent à saisir l’opportunité offerte par l’espace du Salon d’exposition pour diffuser toutes les informations utiles à leur activité et à utiliser les stands mis à leur disposition pour exposer leur marchandise, afin de mieux la faire connaître auprès du public.

Le Salon entend également inciter les coopératives à accéder davantage aux nouvelles approches de valorisation, d’emballage et de commercialisation de leurs produits par la voie de la technologie numérique et ce, à l’aide de la plateforme numérique créée à cette occasion, pour permettre au tissu coopératif de construire un réseau de partenaires et d’acquéreurs potentiels, tout en se familiarisant avec les techniques modernes de vente et de commercialisation.

Le communiqué affirme qu’en plus du grand nombre d’exposants de la région de l’Oriental, ce Salon verra la participation de certaines coopératives venant d’autres régions du Maroc, ainsi que la présence remarquable de plusieurs délégations étrangères de pays africains et européens avec lesquels la région de l’Oriental entretient des relations de coopération et de partenariat.

En outre, le Salon connaîtra l’organisation de plusieurs ateliers et conférences pour assurer la formation, booster les actions des coopératives et améliorer la commercialisation de leurs produits selon les nouvelles techniques pratiquées à l’échelle nationale et internationale.

Le Salon s’étendra sur une superficie de plus de 7.600 m², et abritera 260 stands dédiés aux coopératives de l’artisanat, des produits de terroir et des services et aux activités créatives et d’innovation, ainsi qu’aux institutions partenaires à vocation sociale.

A noter que la plateforme numérique virtuelle 3D permettra au public, au Maroc ou à l’étranger, de connaître la nature, la qualité et les prix des produits exposés au Salon, comme elle permettra aux visiteurs d’entrer en contact avec les exposants pour effectuer les commandes souhaitées.

Selon les organisateurs, la tenue de cet événement dans ce contexte post-Covid à pour objectif de rappeler que le CRO poursuivra ses actions de formation dans le domaine de la promotion et du développement de l’ESS et du coaching territorial en faveur des coopératives, afin de mobiliser tous les acteurs de la vie économique et sociale, unir leurs initiatives et déployer les efforts nécessaires pour accentuer le processus du développement durable au profit des jeunes et des femmes, tout en mettant en pratique les recommandations du NMD.