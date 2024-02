L’Australie et l’Indonésie s’engagent à consolider leur coopération dans le domaine de la défense

Il s’agira de l’accord de coopération « le plus profond et le plus important » de l’histoire des deux pays en la matière, a relevé M. Marles, soulignant « la communauté de destin » et « les intérêts sécuritaires » partagés par l’Australie et l’Indonésie.

En visite de deux jours en Indonésie, Richard Marles avait affirmé que les deux pays voisins « coopéraient étroitement depuis longtemps » dans le domaine de la sécurité maritime, ajoutant qu’ils « partageaient l’ambition d’élargir et d’approfondir leurs relations en matière de défense ». Depuis 2022, l’Australie fait partie de l’exercice annuel de combat conjoint Indonésie-États-Unis appelé « Super Garuda Shield ».

Plus de 2.000 soldats américains et 2.800 indonésiens ont pris part à la dernière édition de ces exercices tenue en septembre dernier, aux côtés de militaires australiens, singapouriens, japonais, français et britanniques.