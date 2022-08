L’Argentine reçoit le soutien de l’Inde pour rejoindre le groupe BRICS

“Au cours de la réunion bilatérale, le ministre indien des Affaires étrangères a exprimé le soutien de son pays à l’adhésion de l’Argentine aux BRICS, ainsi qu’à la défense des intérêts du monde en développement et du Sud”, a souligné un communiqué du ministère argentin des Affaires étrangères.

Selon la même, les pays BRICS représentent ensemble 24% du produit intérieur brut (PIB) mondial et contribuent à 16% des exportations et 15% des importations mondiales de biens et services.

La rencontre entre Cafiero et Jaishankar s’est tenue au Palais San Martín, siège d’honneur du ministère des Affaires étrangères, dans le but de renforcer la coopération bilatérale, d’accroître le commerce et les investissements.

“Avec des échanges réciproques qui ont atteint l’année dernière un chiffre record de plus de 5,6 milliards de dollars, l’Inde est le quatrième partenaire commercial de l’Argentine au niveau mondial (du point de vue du commerce bilatéral total), après le Brésil, la Chine et les États-Unis, et est également la quatrième destination de nos exportations. Cette année, l’échange pourrait culminer autour de 7 milliards (de dollars) », a souligné le communiqué.

Selon les dernières données de l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec), l’Argentine a exporté 7,7 milliards de dollars jusqu’en juillet de cette année, mais en a importé 8, 2 milliards, ce qui dégage un déficit pour le pays sud-américain de 437 millions de dollars.

En ce qui concerne l’Inde, les exportations se sont élevées à une valeur de 3 milliards de dollars au cours des 7 premiers mois de 2022, soit une augmentation sur un an de 45,4 %, tandis que les importations ont totalisé plus de 1 milliard de dollars (46,8 % sur un an), soit un solde positif de près de 2 milliards de dollars.

Pour sa part, Cafiero a insisté sur la relance du lien entre la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), que préside le pays sud-américain, et l’Inde.

En outre, il a remercié le pays asiatique pour son soutien à la reprise des négociations bilatérales entre l’Argentine et le Royaume-Uni afin de trouver une solution négociée et pacifique au différend de souveraineté lié à la question des Malvinas.

Outre l’Inde, l’Argentine jouit du soutien explicite de la Chine pour adhérer à ce bloc économique.